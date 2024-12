Sono terminati i lavori per il rifacimento di piazza Crispi che è stata dunque restituita a residenti e automobilisti con un rinnovato look ed una viabilità maggiormente sicura. In arrivo entro breve anche gli elementi previsti per l'arredo urbano come gli alberi e le panchine che concorreranno alla riqualificazione dello spazio anche dal punto di vista ecologico ed estetico. E' stata realizzata un’ampia zona destinata agli stalli per i motorini che aumenteranno di circa 35 unità rispetto a quelli attuali, mantenendo inalterato il numero dei parcheggi dedicati alle auto mentre è stata spostata l'edicola per conferire maggiore dignità all'importante chiesa di Santa Maria della Verità. Il rifacimento della piazza si inserisce nel contesto degli interventi Pnrr che stanno riqualificando la passeggiata delle mura per i quali si stanno effettuando investimenti pari a tre milioni e 100 mila euro. La superficie a prato in prossimità delle mura aumenterà da 6.385,74mq a 6.519,02mq ovvero 133,28mq in più, le superfici drenanti in più sono di 7.945,02mq.

Il numero degli alberi piantati aumenterà di 88 unità mentre quello degli arbusti di ben 2.101 unità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA