CIVITAVECCHIA – Nuovo allarme degrado da piazza Betlemme dove un cittadino segnala la totale incuria in cui versa l’area. Erba alta, ciuffi di erbacce che escono dal marciapiede e “prati” abbandonati a se stessi per la gioia di roditori e animali vari. Il cittadino si chiede come sia possibile che l’area venga lasciata nel degrado più totale senza interventi di pulizia del verde o di manutenzione, soprattutto se si considera la centralità e la bellezza di piazza Betlemme. Da qui la richiesta di un intervento all’amministrazione comunale.

