Un operaio muore nella piscina della villa in cui sta eseguendo lavori di giardinaggio. I carabinieri intervengono e scoprono che lavorava in nero. I fatti risalgono allo scorso 8 agosto e sono accaduti a Pescia Romana. I carabinieri sono intervenuti insieme ai colleghi del Norm di Tuscania per fare luce sul decesso dell'uomo di origine nord africana. Oltre al personale del 118 e allo Spresal della Asl di Tarquinia che hanno ricostruito la dinamica del fatto, hanno allertato anche il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Viterbo che ha accertato che il deceduto e un suo connazionale stavano eseguendo i lavori senza essere stati regolarmente assunti, quindi in nero.

Di conseguenza è stato elevato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale alla ditta a cui tali lavori di giardinaggio erano stati commissionati, sanzionando quindi il titolare per un ammontare di 8.300 euro per le violazioni di natura amministrativa accertate.