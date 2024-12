SANTA MARINELLA - Si è svolto ieri, presso la sede comunale, un proficuo incontro tra l’amministrazione, rappresentata dal presidente del consiglio e delegato alle Attività produttive Emanuele Minghella e i tecnici e responsabili delle società Beach Management, concessionaria della struttura balneare Perla del Tirreno. “A seguito anche di una parziale e concordata revisione del progetto iniziale e nel rispetto totale delle clausole del bando di assegnazione dello stabilimento – afferma Minghella - l’impresa si è impegnata ad iniziare, tra pochissimi giorni, tutti gli interventi previsti e finalizzati a mettere in sicurezza la struttura, oltre a prevedere gli accessi per le persone con disabilità. Il tutto sarà attuato in tempi brevissimi, in modo da non compromettere, minimamente l’avvio della prossima stagione turistica e balneare”. L’accordo raggiunto conferma, come ha voluto ribadire il sindaco Tidei, come l’attuale amministrazione abbia seguito sempre con estrema attenzione tutta la questione relativa alla Passeggiata a mare. “E lo ha fatto con il solo obiettivo di salvaguardare, come ho avuto più volte modo di dire – sottolinea il sindaco Tidei - anche gli aspetti storici e architettonici di questo sito con le dovute migliorie. Avevamo annunciato che i lavori di consolidamento dovevano avere priorità assoluta, è cosi è stato. L’altro nostro obiettivo era rendere sicuro e fruibile l’arenile sottostante e offrire ai turisti e bagnanti servizi sempre migliori per rendere Santa Marinella una località di villeggiatura in grado di competere con le altre città costiere, non solo del litorale romano, ma anche del Lazio. L’impegno assunto dalla società che è anche promoter del project financing per la totale riqualificazione della struttura ci permette ora di guardare con serenità al futuro e soprattutto ci autorizza a dire che dopo oltre venti anni si sta per raggiungere un altro traguardo. E’ evidente anche quanto fossero infondate e strumentali alcune polemiche sollevate ad arte, su una questione che, al contrario, è stata sempre seguita con la dovuta e massima attenzione”.