LADISPOLI – Perdita idrica in via Napoli: un film visto e rivisto. Praticamente da mesi riaffiora acqua dal sottosuolo all’incrocio con via Flavia senza che ci sia una soluzione a questo problema. I tecnici riparano il guasto, poi tutto torna come prima per giorni, settimane. Ma è almeno da settembre che nello stesso punto si verifica questa situazione con la fuoriuscita di acqua e lo sborso economico che ricadrà sulle spalle dei cittadini. È accaduto anche in tantissime altre zone. Infatti non è la prima volta purtroppo che in città si verificano ingenti perdite idriche che rimangono lì anche per settimane prima di un intervento di Acea. Scenario che – come ricordano molti residenti - con Flavia Servizi non si verificava, con i tecnici che subito le riparavano. I ladispolani puntano i riflettori sulla dispersione di un bene importante come l'acqua a fronte di bollette triplicate e difficoltà maggiori nel contattare il nuovo gestore che non ha una sede a Ladispoli.

