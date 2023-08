SANTA MARINELLA - Ferragosto di lavoro per i vigili del fuoco di Civitavecchia che ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, si sono portati in via Cicerone per prestare soccorso a un giovane che ha perso il controllo della sua automobile andanto a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione, un cartello stradale, finendo poi contro un albero. Dopo i soccorsi, che hanno visto i Vigili del Fuoco impegnati nell’estrarre il giovane dalle lamiere, il ragazzo è stato portato al San Paolo di Civitavecchia.