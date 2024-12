TARQUINIA - Convertire la Orte-Capranica-Civitavecchia in un percorso ciclopedonale. L'idea viene dall'associazione OrteGreenway, che ha anche fatto partire una raccolta firme dedicata. Pieno sostegno all’iniziativa da parte del sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi.

«Il progetto è interessante principalmente per due motivi - spiega Giulivi -. Il primo è puramente economico, dal momento che la ricostruzione di una ferrovia vera e propria sul vecchio tracciato rappresenterebbe una spesa fuori budget per chiunque. Il secondo è legato al turismo, visto che il progetto andrebbe ad ampliare l'offerta dei comuni come il nostro che vengono attraversati dal percorso. Proprio per questo l'amministrazione di Tarquinia garantisce pieno sostegno all'iniziativa».

“Quello della valorizzazione ambientale è un tema che ci sta particolarmente a cuore” - spiega il primo cittadino etrusco – Ci impegniamo dunque a portare avanti l'idea dell'associazione OrteGreenway coinvolgendo i sindaci del territorio e le istituzioni interessate. Sarebbe interessante, una volta creato il percorso ciclopedonale, trasformare le vecchie stazioni abbandonate in piccoli ostelli. Stiamo prendendo accordi con le Ferrovie dello stato per stilare un protocollo d'intesa con tutti i comuni interessati lungo la tratta e definire un progetto condiviso”.

