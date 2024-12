CIVITAVECCHIA – Scatteranno dalle 12 di venerdì 18 ottobre e resteranno in vigore fino alle 22 di domenica, interdizioni veicolari e divieti di sosta al Ghetto, in concomitanza con la manifestazione “Percorsi del Gusto”, evento c he unirà cultura, tradizioni e sapori per tre giorni, con spettacoli, incontri e degustazioni.

In particolare sarà istituita la sosta vietata, con rimozione per tutte le categorie di veicoli (sarà consentita la fermata solo dei mezzi addetti all’allestimento delle strutture dell’evento fino alle ore 16:00 del giorno 18 ottobre 2024) a piazza Fratti, via Battisti tratto compreso tra corso Centocelle e via Cialdi, via Cavallotti, via Toti, via Cadorna, via Oberdan, via Diaz, via Zara e via della Concia.

Dalle 12 del 18 ottobre e fino alle 22 di domenica, inoltre, scatta l’interdizione per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi addetti all’allestimento delle strutture dell’evento a piazza Fratti, via Battisti, tra via Toti e corso Centocelle, via Cadorna, via Oberdan, via Diaz, via Zara e via della Concia. Interdizione veicolare anche a piazzale degli Eroi, via Cavallotti, via Toti tra via Cavallotti e via Battisti e via Battisti tra via Toti e via Cialdi.

I veicoli dei residenti, muniti di contrassegno Ztl, potranno transitare solo per le operazioni di carico e scarico, dalle ore 0:30 alle ore 10:00 di ogni giorno; i veicoli dei titolari delle attività produttive, nonché dei fornitori, muniti di contrassegno Ztl, che potranno transitare solo per le operazioni di carico e scarico merci dalle ore 04:00 alle ore 10:00 di ogni giorno.

Inoltre dalle 12 di venerdì alle 20 di sabato sera, i titolari di contrassegno Z.T.L. della zona “Ghetto”, in corso di validità, potranno sostare negli stalli di sosta soggetti a tariffazione oraria (stalli a pagamento), gratuitamente, unicamente in via Cialdi e via Battisti.