TUSCANIA - Momenti di apprensione ieri pomeriggio per un cane precipitato in un pozzo, a Tuscania.

L’animale è stato salvato dai vigili del fuoco, che sono intervenuti intorno alle 15,30. Sul posto, in località Pian di Vico, nel territorio di Tuscania, sono giunti gli operatori del distaccamento di Tarquinia, in collaborazione con una squadra di supporto per le tecniche speleo-alpino-fluviali.

Il cane da caccia, per cause tutte da accertare, è caduto all’interno di un pozzo artesiano. La squadra ha così dovuto calato un operatore all’interno, che, dopo aver raggiunto una profondità di 16 metri al fondo, ha recuperato il cane.

L’animale è stato imbracato e riportato in superficie. Fortunatamente l’animale sarebbe in buone condizioni di salute ed è stato poi affidato ai proprietari.

L’intervento si è concluso intorno alle 16,45.

