CERVETERI – È stata sorpresa nell’abitacolo della sua auto da un uomo incappucciato che ha estratto un coltello e l’ha colpita alla coscia. Il dramma ieri nell’area di servizio di Bisenzio Est sulla A1. Protagonista una donna di 58 anni, una insegnante residente a Segrate, in provincia di Milano, che era andata a Cerveteri per trascorrere il Natale con alcuni parenti e che ieri stava tornando al nord. A dare l’allarme sarebbero state le figlie della donna che hanno allertato il 112. La 58enne è stata accompagnata in ospedale in codice giallo. La polizia è alla ricerca del responsabile che si è dato alla fuga. Al vaglio anche le telecamere dell’area di servizio. Ascoltati alcuni testimoni. E tra le persone finite nel mirino degli inquirenti ci sarebbe anche l’ex marito della donna. Secondo quanto si apprende, non è ancora chiaro se l'uomo sia coinvolto o meno nella vicenda, ma nei suoi confronti ci sono dei precedenti per lesioni personali in ambito familiare e fino ad inizio dicembre era in regime di messa alla prova.