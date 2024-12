CIVITAVECCHIA – «Trentacinque anni insieme, gomito a gomito. Nelle nostre piscine sono passate decine di migliaia di allievi, migliaia di atleti, centinaia di istruttori. Abbiamo vissuto insieme gioie, dispiaceri, battaglie, vittorie e sconfitte. Civitavecchia, Montalto, Tarquinia, Santa Severa, Cerenova a seminare il verbo del tuo mai dimenticato mentore Alfio. A ricordare le guerre in acqua con Pizzo, De Magistris, Scotti, Galletta, la squadra mai doma della SNC che fu, Largo Caprera, i fratelli in acqua Giuliano, Sandro, Roldano, Ulrico, Tonino e tanti altri ancora. I titoli vinti, quella fantastica cavalcata fino alla finale di Coppa delle Coppe per la vostra Civitavecchia ed il magnifico secondo posto. E poi nuove avventure con la femminile, le ragazze non ti dimenticheranno mai. 35 anni e chi se li potrà mai dimenticare».

Cesare Muzi, Fabio e Mauro De Santis

«Ci hai lasciati attoniti. Ci hai lasciati col cuore infranto. Non può essere vero. Tu, colonna portante della Coser, associazione che hai fondato, non possiamo credere che non vedremo più il tuo sorriso, il tuo carisma, la tua voglia di combattere. Sei stato il padre di tutti noi, ci hai visti crescere. Come un buon padre di famiglia. Hai condotto la Coser verso grandi traguardi. Hai dato lavoro, fama, risultati. Hai insegnato a nuotare a mezza Civitavecchia. E l'altra metà ha imparato dai tuoi istruttori. Sei stato un grande Presidente. Sei stato un grande Pallanuotista. Sei stato un grande Uomo. Ciao Antonio Ciao Presidente» La Coser