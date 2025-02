«Dopo numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati, abbiamo effettuato sopralluoghi in diversi parchi pubblici di Viterbo, constatando che molte aree giochi per bambini versano in condizioni di degrado e abbandono». Così il Gruppo territoriale M5S, che ha ispezionati i parchi di via Carlo Cattaneo, piazzale dei Buccheri (Santa Barbara), via Garbini (dietro gli uffici comunali), via della Fiera (La Quercia), via Puglia (Grotte Santo Stefano). «Continueremo a monitorare la situazione - spiegano - e a raccogliere segnalazioni nell'ambito della campagna di sensibilizzazione che abbiamo lanciato attraverso la nostra pagina Facebook "Movimento 5 Stelle Viterbo" e l'hashtag #parchigiochiviterbodimenticati. I cittadini possono inviare segnalazioni con foto e/o video, accompagnate da una descrizione del problema, anche alla nostra email gtm5svt@gmail.com. L’obiettivo è dare voce a questa problematica e sollecitare le istituzioni a intervenire».

«Le attrezzature ludiche, un tempo luoghi di svago e divertimento, oggi sono ridotte in condizioni inaccettabili: strutture arrugginite, usurate, con viti sporgenti e parti spigolose, pavimentazione sconnessa, schegge di plastica e assenza di protezioni adeguate. Tutto ciò - aggiungono dal M5S - rappresenta un pericolo costante per i bambini. La mancata manutenzione ha trasformato spazi pubblici in aree insicure e inutilizzabili. Non è chiaro chi sia responsabile della manutenzione di questi parchi. Il sito del Comune non fornisce informazioni al riguardo e, all'interno delle aree gioco, manca la segnaletica obbligatoria con numeri di emergenza, contatti per segnalare disservizi e istruzioni per l’uso delle strutture. In caso di incidente, il Comune sarebbe tenuto a risarcire i danni?. Con l’arrivo della primavera, è fondamentale che questi spazi tornino ad essere sicuri e fruibili per i bambini. Chiediamo un intervento urgente per ripristinare le attrezzature ludiche e garantire la sicurezza nei parchi pubblici di Viterbo», conclude il Gruppo territoriale.

