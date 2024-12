FIUMICINO - Primi provvedimenti per “combattere” il parcheggio selvaggio a Focene: il Comune di Fiumicino. con un’ordinanza dirigenziale, ha istituito il divieto di fermata con rimozione su via Consorzio Focense lato destro direzione mare.

Il provvedimento arriva dopo le numerose lamentele dei residenti su quella che è una situazione insostenibile che va avanti da anni.

Ogni weekend, infatti, la sotoria si ripete e sono moltissime le lamentele sollevate dai residenti che devono fare i conti con la viabilità in tilt. Rischioso è anche il fatto che, in caso d’emergenza, le auto parcheggiate male potrebbero ostacolare l’intervento dei soccorsi.

«Premesso che in località Focene sono stati regolamentati dei sensi unici di marcia per fluidificare e rendere più sicura la viabilità veicolare; – si legge nell’ordinanza – che, nello specifico, in via del Consorzio Focense, strada di collegamento tra via Coccia di Morto e via delle Carenarie, soprattutto nel periodo estivo, con l’intensificarsi del traffico veicolare, aumenta la sosta ai lati della strada rendendo difficoltosa la viabilità e mettendo a rischio il passaggio di eventuali mezzi di soccorso; che a seguito della suddetta disciplina di traffico, per regolamentare la sosta, necessita istituire il divieto di sosta in alcune strade e che pertanto si ritiene opportuno istituire il divieto di fermata con rimozione su via Consorzio Focense lato destro direzione mare che per eseguire le suddette lavorazioni è necessario istituire un divieto di sosta temporaneo necessario alla realizzazione della segnaletica orizzontale».