È di 70 persone controllate, due patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza, 3 persone sanzionate per violazione dell’ordinanza anti-alcol e un automobilista multato perché guidava contromano, il bilancio della polizia locale che nella notte di venerdì è uscita in forze per effettuare il controllo del territorio di Viterbo. Oltre ad alcuni verbali per comportamenti pericolosi alla guida, sono state elevate 30 sanzioni a chi sostava abusivamente nelle piazze storiche.

Obiettivo dell’operazione la sicurezza stradale (molti gli automobilisti fermati per verificare il tasso alcolemico nel sangue) la prevenzione degli incidenti stradali ma anche la tutela del decoro e della sicurezza urbana, con il controllo del rispetto delle ordinanze sindacali antibivacco, antialcol e della sosta selvaggia nelle piazze più belle e importanti della città.

I controlli si sono svolti in piazzale Gramsci, piazza Verdi, piazza della Repubblica, fontana Grande, piazza San Carluccio e viale Trento.

«Un lavoro molto prezioso quello portato avanti dagli agenti di polizia locale durante l’orario notturno - spiega la sindaca Chiara Frontini - un servizio necessario per la città, per il quale ringrazio gli agenti, e in particolar modo il comandante Mauro Vinciotti che consente un monitoraggio più ampio del nostro territorio e al tempo stesso una maggiore sicurezza per i nostri concittadini».

Il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti ha spiegato che: «Ci eravamo prefissi l’obiettivo di cercare di tutelare la città, il suo decoro, la sua sicurezza ed anche l’incolumità di chi si mette alla guida. Pur con i limiti delle nostre forze limitate - ha aggiunto Vinciotti - abbiamo cercato di dare un segnale rispetto al bisogno di sicurezza e di vivibilità della città che molte persone ci stanno manifestando. Purtroppo, non è possibile assicurare la nostra presenza tutte le notti, soprattutto per le note carenze di personale, ma grazie ad un progetto-obiettivo approvato dall’amministrazione comunale in alcune giornate sarà possibile estendere la nostra presenza anche in tarda notte. L’operazione non rimarrà isolata, da qui a fine anno organizzeremo altri controlli in orari e giorni variabili e soprattutto estendendoli anche ad altre zone del territorio comunale».