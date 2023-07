LADISPOLI – Pini a rischio. Il parassiti li stanno attaccando in numerose zone. Un allarme lanciato già nei mesi scorsi ma la situazione, evidentemente, sta peggiorando. Tanto da spingere il circolo locale del Pd (La Forza della Comunità e Luciano Colibazzi) a tornare sull’argomento incalzando l’amministrazione comunale. «Invitiamo la Giunta – è quanto scrivono i dem di Ladispoli – a mettere in atto quanto necessario per evitare in città la perdita di un patrimonio naturalistico di grandissimo valore». Il parassita “Coccinella Tartaruga” sta minando la salute degli alberi e anche la loro stabilità. Un problema comunque non solo ladispolano ma anche esistente in molte parti d’Italia. «Ci sono segnali evidenti – prosegue il Partito Democratico - che questo parassita sta mettendo a rischio i pini del nostro territorio, in particolare quelli di grande valore ambientale e storico di via dei Monteroni e di via Aurelia».

In particolare tiene banco la questione dei pini della statale de “Il sorpasso” cult cinematografico diretto da Dino Risi che ha girato alcune scene proprio a Ladispoli. Arriva la replica da Palazzo Falcone. «Il Comune – anticipa Veronica De Santis, assessore ai Lavori pubblici – valuterà le azioni necessarie per fronteggiare questa problematica».

