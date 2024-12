LADISPOLI – Giardini pubblici di via Ancona nel mirino dei vandali che si sono accaniti persino contro le sculture in legno realizzate in passato con tanta cura dai volontari di un’associazione e danneggiate in alcuni parti. Degrado, rifiuti abbandonati, assenza di controlli. I vandali continuano ad imperversare e ora i residenti iniziano seriamente a pensare a come vengano gestite le aree verdi alla luce anche del bambino di 5 anni ferito gravemente nelle scorse settimane. Il piccolo ha perso un dito su un’altalena del quartiere Messico. Un fatto grave su cui ha acceso i riflettori anche la Procura di Civitavecchia. Giardini tra l’altro ancora transennati dopo l’indagine dell’Arma dei carabinieri. A pochi metri di distanza dall’area delle sculture in pieno centro, anche panchine divelte e ferri arrugginiti proseguendo verso sud. Non solo: bottiglie di vetro a terra, bicchieri di plastica e altro genere di rifiuti. Questa la fotografia dell’altra mattina quando alcuni genitori hanno fatto visita al parco.

Le famiglie invocano a questo punto anche l’installazione di impianti di videosorveglianza che possano quanto meno porre un freno alle scorribande dei giovani teppisti specialmente nelle ore serali e agli incivili che gettano a terra di tutto anche per scarsa presenza dei cestini.

