L’assocazione Ville Monumentali della Tuscia e l’Associazione nazionale Finanzieri d’Italia collaborano per la fruibilità di Palazzo Farnese. A tal proposito ieri il personale appartenente alla direzione del Sito culturale e dell’Anfi di Viterbo hanno compiuto una giornata formativa dei volontari che si apprestano ad intraprendere un’attività di supporto finalizzata alla promozione e diffusione della conoscenza del luogo di attrattiva.

L’attività trae origine da una convenzione appena stipulata tra l’associazione e Ville Monumentali della Tuscia, l’istituto del ministero della Cultura - di recente costituito - cui Palazzo Farnese afferisce.

Gli operatori volontari, tutti appartenenti all’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, sezione di Viterbo, forniranno un ausilio, in orario di apertura del Palazzo, coadiuvando il personale nell’attività di ricezione dei visitatori e di vigilanza.

Tutto il personale volontario impegnato in questa attività ha avuto un adeguato aggiornamento in materia di primo soccorso, misure di prevenzione degli incendi e infortuni sul lavoro.

I “volontari per il patrimonio culturale” sono identificabili attraverso un apposito tesserino di riconoscimento e presteranno la loro opera, con almeno tre turni settimanali dalle 9 alle 14 o dalle14 alle 19, soprattutto di sabato e nei festivi, garantendo un contributo iniziale per un periodo di sei mesi.

La sinergia tra la Guardia di Finanza, seppur rappresentata da personale in quiescenza e Ville Monumentali della Tuscia, testimonia l’impegno a valorizzare il patrimonio culturale ed artistico della provincia con un tangibile supporto nei momenti di difficoltà dovuta anche alla carenza di risorse di personale.