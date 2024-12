CIVITAVECCHIA – Poco furbo il 26enne straniero, beccato in autostrada con la droga da Guardia di finanza e Polizia. Per sfuggire al controllo si è infilato 810 dosi di cocaina negli slip, per un totale di 250 grammi di droga. A un’attenta ispezione, le ipotesi che emergono sono due: o il soggetto è superdotato, oppure qualcosa ha nascosto nel posto sbagliato. Gli agenti del commissariato che hanno intercettato l’auto sospetta, più volte hanno chiesto al conducente, apparso subito nervoso, se stesse trasportando droga e all’ennesima risposta negativa hanno chiesto a una pattuglia della Guardia di finanza che si trovava nei paraggi di fornire ausilio attraverso le unità cinofili. Il cane delle fiamme gialle si è subito diretto verso le parti intime del giovane e dagli slip è saltata fuori la sostanza stupefacente. A quel punto la perquisizione è stata estesa presso l’abitazione del ragazzo, a Tarquinia, dove sono stati trovati altri due chili e settecento grammi di hashish e trecentosessantacinque grammi di marijuana. Il 26enne a quel punto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.