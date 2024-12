Ancora una truffa agli anziani. Questa volta la vittima è una donna di Orte scalo.

La tecnica con la quale è caduta nel raggiro è ancora una volta quella del finto avvocato.

Un uomo le ha telefonato facendole credere che suo nipote fosse provocato un grave incidente stradale e che rischiasse il carcere. Per aiutarlo avrebbe dovuto consegnare del denaro a una persona che si sarebbe presentata a casa.

E così è stato. L’anziana ha consegnato un bottino di circa 10mila euro tra oro e contanti al complice del finto avvocato.

A scoprire la truffa sarabbe stata una parente della donna che a quel punto non ha potuto far altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raggito.