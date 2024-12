Hanno avuto esito positivo le ricerche di una donna di 71 anni, che era scomparsa nel nulla. Per i familiari sono state ore di angoscia ma, alla fine, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri di Corchiano, che sono stati coadiuvati dalla protezione civile e dai vigili del fuoco. La donna, con difficoltà di movimento, aveva fatto perdere le sue tracce da diverse ore, facendo temere il peggio.

La segnalazione della scomparsa è arrivata ai carabinieri dai parenti preoccupati, che, come accennato, avevano perso ogni traccia della donna.

Immediatamente, i militari hanno avviato le ricerche, ottenendo una foto della donna scomparsa e coinvolgendo la protezione civile locale, i vigili del fuoco di Civita Castellana e alcuni conoscenti della settantunenne.

Le squadre di ricerca si sono concentrate su alcune costruzioni incomplete nella zona, esaminando ogni angolo e fessura, anche quelli che sembravano meno probabili. La dedizione e l'accuratezza dei soccorritori sono state premiate quando, proprio in una di queste costruzioni, hanno trovato la donna. Era rannicchiata in un'intercapedine, visibilmente confusa e in preda al panico.

I carabinieri, una volta assicuratisi che la donna non fosse ferita, l'hanno tranquillizzata e l'hanno riportata al sicuro dai suoi familiari, che hanno finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo.

Un intervento che dimostra, ancora una volta, l'importanza della collaborazione tra diverse forze di soccorso e la prontezza dell'Arma dei carabinieri nel rispondere alle emergenze della comunità.