Incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Corchiano.

Per cause in corso d’accertamento un operaio è caduto dal capannone di un’azienda ceramica in via Civita Castellana.

A dare subito l’allarme i colleghi che sono accorsi in suo aiuto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma viste le sue condizioni è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Da quanto si è appreso l’uomo, che ha riportato fratture e lesioni, è stato trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, insieme ai sanitari, come accade in questi casi, sono intervenuti anche carabinieri di Civita Castellana per effettuare i rilievi e le verifiche di rito e gli ispettori del lavoro della Asl.