Non si placa l'ondata di caldo africano sull'Italia e, a Viterbo, domani è bollino rosso. Già da ieri la temperatura massima percepita ha sfiorato; oggi la giornata sarà da livello 2 di allerta, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare tra i più fragili.

Il 24, invece, l'allerta tocca il massimo livello: il 3, che rappresenta condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su quelle a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.

Per il caldo aumentano i decessi. Stando ai risultati dei sistemi di allarme del sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso, previsto dal piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore, a Viterbo tra il primo luglio e il 4 agosto sono stati osservati «diversi giorni di incremento della mortalità associati ai giorni di ondata di calore».