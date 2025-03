Sequestrato a un uomo di Tuscania un vero e proprio arsenale tra fucili, pistole e coltelli. Lunedì, a seguito di una mirata attività di polizia giudiziaria, gli agenti di polizia hanno dato esecuzione al sequestro di due carabine con relativo munizionamento nei confronti di un uomo, denunciato in stato a piede libero per messa custodia delle armi. Armi che sono state rinvenute dai poliziotti della squadra mobile di Viterbo all’interno della sua abitazione senza alcuna misura di protezione che ne garantisse la custodia in sicurezza.

A titolo cautelare d’urgenza, gli uomini della polizia amministrativa gli hanno ritirati altri sette fucili uso caccia, una pistola con il relativo munizionamento, vari coltelli e un machete.

Il provvedimento cautelare è stato adottato a seguito del venire meno dei requisiti richiesti per la detenzione di armi e munizioni.