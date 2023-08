CERVETERI – Si era schiantato contro un albero la notte di Ferragosto trovando la morte sulla provinciale Sasso-Furbara. Si terranno oggi i funerali di Fabrizio De Angelis, questo il nome del centauro cerveterano deceduto all’età di 48 anni. Le esequie di Fabrizio, che lavorava come dipendente nel centro di smistamento di Poste Italiane a Fiumicino, avranno luogo alle 16.30 nella chiesa “Madonna di Loreto” in località Due Casette, frazione di Cerveteri. il trasferimento della salma è previsto invece nel cimitero nuovo di via dei Vignali. A dare la notizia i familiari del 48enne uscito fuori strada improvvisamente mentre era alla guida del suo scooter dopo all’incirca dopo le 2 di notte. Pochi dubbi per i carabinieri intervenuti: nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto nell’incidente tragico avvenuto all’incrocio tra via Furbara, nell’omonima frazione etrusca, e via Forcella. Tanto che Procura della Repubblica di Civitavecchia non aveva disposto gli esami autoptici riconsegnando la salma ai suoi familiari per il rito funebre.

Sul posto, oltre ai militari della stazione di Campo di Mare, era arrivata l’ambulanza del 118 per trasportare il cerveterano al Padre Pio di Bracciano poi morto in ospedale. Un automobilista di passaggio aveva dato subito l’allerta al 112 e una pattuglia aveva raggiunto il punto esatto dello schianto. Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook anche in queste ore.

