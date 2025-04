BASSANO IN TEVERINA - C’è un mercatino che ha il sapore del passato, il cuore rivolto al presente e lo sguardo puntato verso un futuro più sostenibile. È il Car Boot Sale di Bassano in Teverina, l’evento che trasforma il borgo in un vivace punto d’incontro tra chi vende, chi cerca, chi curiosa. Un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, e che domenica 13 aprile torna ad animare il centro storico dalle ore 9 alle 19. Nato nel Regno Unito e oggi diffuso in tutto il mondo, il Car Boot Sale propone un modello di economia circolare basato sul riutilizzo: privati cittadini mettono in vendita – direttamente dal bagagliaio della propria auto o allestendo semplici bancarelle – oggetti di seconda mano, abiti, libri, pezzi unici di modernariato, antiquariato e piccoli tesori dimenticati. Il tutto in un’atmosfera conviviale, tra scambi spontanei, buone occasioni e storie che si intrecciano. Non si tratta solo di un mercato, ma di un vero e proprio stile di vita. Il Car Boot Sale è l’espressione concreta di un’economia più etica, circolare e attenta all’ambiente. Ogni oggetto che trova un nuovo proprietario è un rifiuto in meno, uno spreco evitato, una memoria che continua a vivere. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Vivi il Borgo” con il patrocinio dell’amministrazione comunale, è diventata un punto di riferimento per gli amanti del vintage, dell’artigianato e della cultura del riuso. Lo dimostrano le centinaia di visitatori che, a ogni edizione, si riversano per le vie del borgo per una passeggiata tra monumenti e bancarelle, in cerca dell’occasione perfetta. Dopo la data del 13 aprile, il calendario del Car Boot Sale proseguirà con altri appuntamenti mensili: 11 maggio, 8 giugno, 13 luglio, 10 agosto, 14 settembre, 12 ottobre, 9 novembre e 14 dicembre. Occasioni imperdibili per scoprire Bassano in Teverina in una veste nuova, dove la storia del luogo si intreccia con quella degli oggetti e delle persone che li scambiano. Per partecipare come espositori o per ricevere informazioni utili sull’evento, è possibile contattare il numero 339 2951058.

©RIPRODUZIONE RISERVATA