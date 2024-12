SANTA MARINELLA - La giunta ha approvato una rimodulazione dei coefficienti e delle tariffe per l’anno 2025, applicate all’occupazione di spazi e suolo pubblico.

Il pagamento del canone unico patrimoniale, che a Santa Marinella è disciplinato dal regolamento approvato dal consiglio comunale nel 2021, consente di ottenere la concessione o l’autorizzazione per l’occupazione delle aree su territorio comunale e per spazi pubblicitari. «Con l’approvazione della delibera - spiega il delegato alle attività produttive Emanuele Minghella - diminuisce di circa il 50% il costo per i dehors, viene ridotto a 20 euro il costo per gli spuntisti, attività giornaliere dei mercati settimanali e ridotto del 50% anche il costo del suolo pubblico per gli eventi. Abbiamo voluto dare un segnale di sostegno e supporto alle attività economiche che operano sul nostro territorio comunale o che scelgono la nostra città per svolgere spettacoli o eventi in generale. Restano comunque invariati altri coefficienti e tariffe che non modificheranno sostanzialmente le entrate economiche previste per il bilancio comunale. Per quel che riguarda i dehors, cioè gli spazi esterni per le consumazioni di ristoranti o bar - ha aggiunto il consigliere - è ormai prossima la fine delle deroghe Covid. Chiedo alle attività di recuperare il regolamento sulle strutture esterne e seguire le linee guida per il maggior decoro. Anche in inverno molti consumatori scelgono di stare all’aperto e questo aumenta sicuramente l’attrattiva delle nostre vie e delle piazze».

Plaude alla decisione della giunta anche il sindaco Pietro Tidei.

«Grazie all’uscita dal dissesto finanziario – spiega il sindaco - abbiamo potuto alleggerire alcuni tributi, confidando che si tramutino in una spinta per l’economia delle attività imprenditoriali e per incentivare nuove iniziative sul nostro territorio comunale».

