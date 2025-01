ACQUAPENDENTE - Sono stati recentemente completati i lavori di manutenzione e restauro del giardinetto pubblico di piazza della Costituente, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e rendere questo spazio più accogliente per la comunità. Gli interventi, realizzati in modo accurato e puntuale, hanno riguardato vari aspetti dell'area verde, trasformandola in un luogo più piacevole e funzionale.

In particolare, i lavori hanno riguardato il livellamento del terreno con la posa di nuovo ghiaino, per garantire una superficie uniforme e più gradevole; la piantumazione di nuove rose intorno al monumento dei caduti, un gesto simbolico che arricchisce il giardino e ne valorizza la parte più storica; la rinterratura delle aiuole con semina di nuova erbetta, per rinvigorire e migliorare l’aspetto complessivo dell’area verde. E’ stata inoltre posata una nuova cartellonistica nelle aiuole, per informare i cittadini e valorizzare il verde pubblico e sono stati eliminati i rami secchi delle piante e risagomatura delle siepi, interventi che hanno contribuito a migliorare l’estetica e la salute delle piante. Ancora: è stara eseguita la manutenzione dei giochi presenti nel giardinetto, per garantire che siano sicuri e pronti all'uso per i bambini, e il restauro dei lampioni storici, con installazione di nuova illuminazione, che non solo ha migliorato l’illuminazione dell’area, ma ha anche restituito loro la bellezza e il fascino di un tempo.

«Questi interventi - spiegano dall’amministrazione comunale - sono stati realizzati nell’ottica di migliorare la qualità della vita dei cittadini e la fruibilità dello spazio pubblico, che è destinato a tutti i residenti. La speranza è che questo angolo di verde venga utilizzato nel rispetto delle regole della civile convivenza, mantenendo il decoro e la bellezza dei beni comuni. Al momento, è presente del nastro rosso e bianco che delimita alcune aiuole, per evitare il danneggiamento delle nuove piantumazioni. Questo sarà rimosso non appena l’erba sarà completamente cresciuta, restituendo così il giardinetto in tutta la sua bellezza e funzionalità. Un piccolo ma significativo passo per un ambiente urbano più vivibile e curato, a beneficio della comunità e del territorio.

