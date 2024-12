CERVETERI – «Bloccata la rotonda: un’ora e mezza di traffico per percorrere tre chilometri». Si dispera Fabrizio, cerveterano, per essersi ritrovato imbottigliato tra le auto in fila per via dei cantieri alla solita rotonda, quella della discordia tra via Settevene Palo Nuova e via Chirieletti. Lavori annunciati soltanto lunedì in serata e di cui, quindi, molti cittadini non erano a conoscenza. Di proteste, sui social e dal vivo, ce ne sono tantissime. Non è chiaro se il Comune etrusco si sia reso conto delle tante difficoltà relative ad un’opera da sempre contestata perché troppo stretta o per via degli allagamenti per fortuna superati, o se gli interventi siano stati programmati da tempo. Per consentire delle limature alla rotonda, quel tratto è stato interdetto al traffico veicolare con gli automobilisti costretti a svoltare o a via Italo Chirieletti o a percorrere la rotatoria svoltando in via Settevene Palo Nuova. «Si tratta di lavori che avranno una breve durata – ha precisato Matteo Luchetti, assessore ai Lavori pubblici di Cerveteri -, ma di grande importanza. Con la ditta andremo ad operare per la riparazione e messa in sicurezza del tratto di strada corrispondente allo svincolo all’uscita della rotatoria in direzione autostrada. Nei giorni successivi, procederemo alla riasfaltatura di una parte di via Chirieletti, già oggetto di intervento nelle scorse settimane. Si farà il possibile con la ditta e la Polizia Locale per limitare quanto più possibile i rallentamenti al traffico».

