CERVETERI - Panchine, fioriere e getta carte. Proseguono i lavori di restyling nel centro storico etrusco. A finanziare l'iniziativa un contributo di 138mila euro della Regione Lazio destinato ai comuni dell'Etruria meridionale. «È con grande soddisfazione che vediamo prendere forma questo progetto di riqualificazione del nostro centro storico», ha commentato il sindaco , Elena Gubetti. «Le nuove panchine, fioriere e cestini installati in piazza Risorgimento rappresentano un altro tassello del percorso che mira a valorizzare ogni angolo della nostra meravigliosa città. Vogliamo rendere i nostri spazi pubblici non solo più belli esteticamente, ma anche più accoglienti e funzionali per cittadini e turisti. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato affinché il nostro Comune si aggiudicasse questo finanziamento, ovvero l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Appetiti, i nostri dirigenti, ingegneri Manuela Lasio e i funzionari comunale Fabrizio Sale e Federico Ciani». Le prossime fasi del progetto prevedono ulteriori interventi di arredo urbano lungo via Roma e in piazza Risorgimento, «garantendo un continuo miglioramento del centro storico - ha aggiunto il primo cittadino - Questa strategia mira non solo a consolidare l'attrattività turistica della città, ma anche a promuovere lo sviluppo commerciale e sociale del territorio».

