TARQUINIA - È partito il primo luglio il nuovo servizio di raccolta e conferimento rifiuti su tutto il territorio del comune di Tarquinia. Una partenza che sta facendo registrare qualche protesta, tra ritardi nel ritiro, zone saltate e contestazioni sui tempi e sulle modalità (differenziate ad esempio tra horeca e stabilimenti balneari).

Lamentele arrivano sul ritiro del secco organico - l’indifferenziato per intenderci -, previsto soltanto una volta alla settimana.

Dai condomini arriva invece la richiesta della sostituzione dei secchi, con la pronta risposta della Riecam Scarl che annuncia sopralluoghi e assicura che «i carrellati verranno sostituiti tutti a mano a mano».

Da perfezionare anche il ritiro di pannolini e pannoloni che, a fronte della previsione di un prelevamento quotidiano, non contempla un mastello apposito, costringendo, nel giorno del ritiro del secco (sempre indifferenziato), a lasciare all’aria aperta uno dei due sacchi maleodoranti, qualora il quantitativo non entrasse nell’unico mastello.

Insomma una fase di caos e disagi che i più si augurano venga risolta in breve tempo, anche in considerazione della calda stagione che non permette la “lunga sosta dei rifiuti in strada”.

CODE PER IL RITIRO DI MASTELLI, TESSERE E CALENDARI La Riecam Scarl, che ha in appalto il servizio, è quindi alle prese con diverse situazioni da mettere a punto.

Da parte sua l’azienda ricorda a chi non avesse ancora provveduto, di andare a ritirare il kit di mastelli e il calendario della raccolta in via F. De Cesaris dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 (fino al 13 luglio). Ieri e l’altro ieri in proposito si sono registrate lunghe code. Per chi non avesse ancora provveduto a ritirare la tessere e il calendario per le zone del Lido e del centro storico, servite dalle isole ecologiche informatizzate, la Riecam ricorda che ci si può recare in via Porto Clementino 1-3-5 (vicino all’ambulatorio veterinario) sempre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

CAMBIA IL CONFERIMENTO DEI METALLI Occhio ai cambiamenti rispetto al sistema precedente. Il conferimento dei metalli, ricordano dalla Riecam, è cambiato: i metalli dovranno essere buttati insieme alla plastica, mentre il vetro verrà differenziato da solo.

Intanto per alcune zone del Lido, il Comune ha prorogato il ritiro dei vecchi cassonetti per sopperire ai ritardi nelle raccolte.

