SANTA MARINELLA - Procedono alacremente i lavori di montaggio della nuova piscina comunale. Operazioni che proseguono secondo cronoprogramma e tempi stabiliti. A breve, sarà conclusa l'intera copertura dell'ambito impianto natatorio. “Entro fine gennaio - assicura il sindaco Pietro Tidei - il Comune avrà completato il primo lotto funzionale, per un milione e 198mila euro, derivante da un finanziamento del Credito Sportivo, fin dall'anno 2016. Un'opera che pertanto mette a terra un finanziamento che rischiava di andare perduto per le difficoltà e le problematiche riscontrate nel progetto originario della vecchia piscina a Prato del Mare.

L'idea di questa amministrazione di costruirne una nuova, è stata pertanto vincente, ed ha fatto sì che il mutuo concesso fosse correttamente speso per un impianto nuovo, moderno e soprattutto sostenibile. A questo si aggiunge l'ulteriore finanziamento di Città Metropolitana per tre milioni e 200mila euro di prossimo avvio, un finanziamento che consentirà di vantare una vasca omologata FIN per gare regionali e nazionali, così come nuovi spogliatoi, una struttura chiave e determinante sia per la divulgazione sportiva della pratica natatoria e sia per ospitare campionati e manifestazioni di interesse federazione”.

