SANTA MARINELLA – Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, interviene a mezzo stampa in merito ad una vicenda verificatasi questa mattina da parte di un consigliere di opposizione all’interno del cantiere per la realizzazione del nuovo “Centro Cottura e Mensa Sociale” di Via della Libertà.

“Una messa in scena degna di una tragicomica teatrale che ha dell’incredibile – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – quella avvenuta questa mattina all’interno del cantiere per la realizzazione del nuovo Centro cottura di Via della Libertà da parte di un rappresentante dell’opposizione. Mi è stato infatti riferito che lo stesso, del quale non faccio nome per non darne la visibilità che evidentemente cerca, durante i lavori di costruzione della nuova mensa sociale e del centro cottura, abbia inscenato una questione per la presenza, a suo dire, di topi all’interno dell’area, minacciando di rivolgersi alle autorità competenti in materia di sanità e sicurezza».

«Premesso che, dopo appositi controlli e verifiche da parte degli enti preposti, non è stato individuato alcunché, ne topi né tantomeno situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, ricordo a tale signore che quel parco, se così vogliamo chiamarlo, è stato abbandonato per più di trent’anni al centro della città e che oggi, finalmente, è oggetto di riqualificazione e bonifica al cui interno sorgerà una nuova struttura pubblica. Questo modo di fare politica – ha aggiunto il Sindaco – ovviamente non ci appartiene ed è lontano anni luce dal nostro modo di operare. La città di Santa Marinella è al centro di una importante e storica operazione di rilancio sul piano dell’edilizia pubblica, dalle scuole allo sport, al sociale, alle infrastrutture. Opere che erano attese da decenni e che finalmente noi stiamo realizzando».

«Dall’opposizione – aggiunge Tidei – mi sarei aspettato proposte e suggerimenti, non continue critiche su tutto ciò che puntualmente viene progettato e messo in cantiere. L’esempio di questa mattina evidenzia l’incapacità, la presunzione e la superficialità con cui questi signori hanno dapprima governato ed oggi, dai banchi della minoranza, non avendo uno straccio di idea e di proposta, si limitano esclusivamente a denigrare ed ostacolare il nostro operato con azioni ridicole come avvenuto questa mattina».

«Non daremo alcuna soddisfazione in tal senso a questo tipo di atteggiamenti – ha concluso il Sindaco Tidei – convinti che gli oltre 20 milioni di opere pubbliche che interessano la città, cambieranno per sempre il volto di Santa Marinella, con buona pace dei detrattori e degli oppositori del sempre e comunque”.