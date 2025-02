SANTA MARINELLA – L’abbondante pioggia che si è abbattuta nella notte sulla città e che sta ancora imperversando sul territorio comunale, ha creato diversi problemi con richiesta di interventi alla Protezione civile.

Il Centro operativo comunale, che era stato messo in allerta dalla Regione Lazio, è dovuto intervenire in alcuni punti critici della cittadina come Lungomare Marconi, via Valdambrini, ed in particolare sull’Aurelia, nel noto tratto dove costantemente l’acqua arriva a coprire la base delle auto e cioè nei pressi del centro commerciale Dem.

Sembra che da quelle parti la pioggia, trasformata in torrenti, ha invaso le strade, rendendo impraticabili vie importanti come via Perugia e via Arezzo.

E Santa Marinella si trova ancora una volta a dover fronteggiare le conseguenze di un sistema di drenaggio che non regge l’improvvisa ondata di precipitazioni.

Aurelia paralizzata e traffico in tilt sul tratto che attraversa il centro commerciale Super Elite e lo svincolo autostradale Civitavecchia Sud, è stato completamente interdetto in entrambe le direzioni a causa dell’allagamento.

Sul posto, la Polizia locale per cercare di contenere il traffico, invitando le vetture a fare marcia indietro e a optare per percorsi alternativi.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Civitavecchia, giunti in zona intorno alle 7.45 ha evidenziato come la situazione di emergenza richiedeva misure immediate per salvaguardare la sicurezza stradale.

Non è la prima volta che il territorio viene messo a dura prova dalle intemperie. Episodi simili, come quello registrato nel 2019, hanno mostrato le vulnerabilità del sistema infrastrutturale di una strada che è sotto il controllo dell’Anas per cui il Comune di Santa Marinella non può intervenire.

“Ci risiamo – dicono su Facebook - bloccati in casa tutti i residenti di via Perugia e via Arezzo. Non possiamo andare né verso Santa Marinella né verso Civitavecchia. Quanto si deve aspettare per risolvere questo problema che va avanti da anni? Qui ci abitano dodici mesi all’anno, bambini che vanno a scuola, persone che lavorano e anziani. Nessun intervento di urgenza invece per quel che riguarda i fossi cittadini. Dopo le ultime operazioni di pulizia che l’amministrazione comunale ha finanziato prima dell’inverno, le sedi dei torrenti sono pulite e l’acqua è potuta scorrere normalmente per finire in mare. L’assessore alla Protezione civile Andrea Amanati, è rimasto in contatto con la Regione Lazio per coordinare eventuali emergenze durante la giornata ma il Centro Operativo Comunale è sempre in allerta. Intorno alle 11.30 la Polizia Locale ha consentito la circolazione a senso unico alternato, permettendo alle auto il passaggio. Operai e mezzi del Comune e della Protezione civile sono intervenuti con l’autobotte per liberare dai detriti il manto stradale, che nel pomeriggio è stata riaperta alla normale circolazione. L’assessore Andrea Amanati, che ha seguito e coordinato gli interventi del Centro operativo comunale, ringrazia a nome dell’amministrazione comunale i Carabinieri della Stazione di Santa Marinella, la Polizia locale, la Protezione civile, la Misericordia, la Croce rossa, gli operai del Comune e della Santa Marinella Servizi per l’immediata e congiunta operatività dimostrata durante l’emergenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA