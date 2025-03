TOLFA - Alla Rosendhal prosegue a gonfie vele il progetto intergenerazionale sui cinque sensi realizzato in collaborazione tra la casa di riposo di Tolfa "Rosendhal" e la Scuola dell'Infanzia "Fratelli Grimm" di Civitavecchia (Istituto Comprensivo Civitavecchia 2). "Si tratta di una progettualità che è stata messa in campo con ottimi risultati già da circa due anni e che ha quasi raggiunto la conclusione di un nuovo ciclo - spiegano dalla Rosendhal - per questa annualità si è pensato di lavorare sui cinque sensi: lo si è fatto attraverso laboratori e incontri che si sono tenuti presso la nostra Casa di Riposo Rosendhal". Molto interessanti le attività che sono state implementate prima singolarmente (a scuola e nella casa di riposo), poi in comunione attraverso uscite sul posto ed eventi. La progettualità andrà avanti fino a giugno, mese nel quale si terrà la riunione finale tra bambini e nonnetti. "Durante l'incontro di martedì", ha dichiarato Claudia Pagliarini, "abbiamo analizzato e riscoperto il senso dell'olfatto e quello del gusto. Le insegnanti della scuola hanno raccontato la storia di Marilu', personaggio che ha condotto tutti noi nel bosco per assaporare e annusare varie tipologie di erbe e fiori selvatici. La mattinata si è conclusa come al solito con uno scambio di doni e tenerezze tra bimbi ed anziani: il rapporto tra loro è ormai molto saldo, si sono create amicizie e relazioni bellissime. Ci teniamo tanto a ringraziare l'Istituto Comprensivo Civitavecchia 2, che con le sue meravigliose insegnanti ha collaborato alla riuscita delle numerose attività pensate per anziani e bambini. E' sempre bello cooperare con le realtà del territorio e creare sinergie: i momenti di condivisione tra queste due generazioni sono state sempre arricchenti per tutti. Una collaborazione, quella con la Scuola dell'Infanzia Fratelli Grimm, che va avanti ormai da quasi due anni e che qui a Rosendhal consideriamo preziosa".

