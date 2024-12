VETRALLA - Nonna Rina spegne 101 candeline giocando a tombola. «Il sindaco Aquilani, tutta l’amministrazione di Vetralla e la città intera ti fanno i migliori auguri di compleanno – si legge in un post sui social -. È così che non ci si invecchia, pensando che il gioco è una cosa seria, che ti tiene in vita a lungo e con il cuore pulito. Brava Nonna Rina!».

©RIPRODUZIONE RISERVATA