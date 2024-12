LADISPOLI – Scontro tra un furgone e un monopattino. Ad avere la peggio ovviamente chi era alla guida del veicolo a due ruote, un cittadino egiziano 20enne trasportato in ospedale all’Aurelia Hospital con l’ambulanza del 118. L’incidente è avvenuto di mattina all’incrocio tra via delle Magnolie e via delle Orchidee, nel quartiere residenziale Campo Sportivo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale ma anche quelli del commissariato di via Vilnius. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’africano in monopattino non si sia fermato allo stop andando a sbattere contro il furgoncino guidato da un uomo che si è fermato subito per prestare i soccorsi alla persona ferita. Fortunatamente non è in pericolo di vita anche se ha riportato la frattura ad una gamba.

Incidente a parta, quella dei monopattini è ormai una piaga sociale. Soprattutto gli adolescenti sfrecciano ovunque, anche in due e senza casco, persino su arterie ad alto scorrimento, all’interno del sottopasso ferroviario e sul corso principale del viale Italia.

