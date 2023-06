CIVITAVECCHIA – L'area in cui resta vigente l'ordinanza di non potabilità verrà presto circoscritta.

L'Amministrazione ha continuato a monitorare la situazione sulla qualità del servizio idrico erogato, con riferimento all'ordinanza di non potabilità emessa nella serata di ieri per superamento dei valori di trialometani alle forniture servite dall'acquedotto del Nuovo Mignone.

Acea Ato2 ha fornito alcune precisazioni in merito all'area interessata. È quindi in fase di predisposizione un'ulteriore ordinanza con la quale le zone interessate dalla non potabilità sarà ristretta a: Strada della Ficoncella, via Guastatori del Genio, zona alta di via Nuova San Liborio, via del Casaletto Rosso, via Monsignor Vito Mandolini, zona alta di Strada delle Boccelle, via Mercuri.