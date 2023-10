ALLUMIERE - "Ad Allumiere prima non si vedeva solo la Rai ora non si vede più nessun canale TV: siamo davvero stanchi e arrabbiati. Chiediamo al sindaco a nome di tutto il paese di intervenire con chi di dovere". Questa la protesta dei cittadini di Allumiere che da alcuni giorni non riescono a vedere la TV perché i canali televisivi non si vedono. Questa situazione è già successa qualche mese fa. Su fb sono tantissimi i cittadini che denunciano questo problema.

Angelo Ferracuti esperto del settore ha provato a dare una spiegazione: "Le nuove TV ormai non hanno più niente a che vedere con quelle a tubo catodico, le nuove TV hanno una memoria ed un processore come i telefonini, e proprio come i telefonini sarebbe opportuno collegarle al router in modo da poter essere aggiornate automaticamente dal proprio produttore (non tutte le TV hanno la possibilità di essere collegate ad internet) e risintonizzare i canali. Questa è una possibile causa, non è una soluzione definitiva e purtroppo non è solamente il paese di Allumiere a soffrirne ma è un problema riscontrato in ogni parte d'Italia". Ad Allumiere, però, in tanti hanno provato a collegarli al PC ma il risultato è stato lo.stesso: non si vede nessun canale. La consigliera comunale di opposizione, Nicol Frezza del gruppo PD ha accolto le istanze dei suoi concittadini e ha cercato di capire il problema del disservizio e poi ha spiegato: "Per quanto riguarda il problema dei canali tv ieri mattina mi sono informata e mi è stato detto che mercoledì 18 (cioè oggi) tempo permettendo, dovrebbero smontare l'impalcatura al Camerale e dovrebbe venire il tecnico per sistemare le antenne, speriamo di risolvere".

©RIPRODUZIONE RISERVATA