FIUMICINO - “Il servizio ‘Nidi d’estate’ sarà attivo anche ad agosto. Una novità assoluta per permettere a molte famiglie di conciliare lavoro e famiglia senza dover fare scelte drastiche». A darne notizia sono Federica Poggio, assessore alla Cultura Comune di Fiumicino, Monica Picca, assessore servizi sociali e pari opportunità Comune di Fiumicino, Vincenzo D’Intino, assessore bilancio Comune di Fiumicino.

«Questa, a nostro avviso, sarebbe l’unica cosa degna di menzione – proseguono – in tutta questa paradossale vicenda in cui l’opposizione, a corto di polemiche, ha tirato in ballo l’Amministrazione. La scandalosa “integrazione fra servizi pubblici e privati”, va ricordato, è incentivata da una legge regionale del 2020 approvata dall’allora Amministrazione Zingaretti e fortemente rivendicata dal Partito Democratico locale. Fu proprio l’allora assessore comunale alle scuole, in un’intervista, a sostenere che “i nidi privati rispondono alle esigenze di diverse famiglie”.

La diatriba ‘pubblico/privato’ risulta quindi francamente fuori luogo. Primo: in considerazione del fatto che ci sarà una effettiva integrazione fra nidi comunali e privati. La seconda: l’indisponibilità di due nidi comunali per lavori di manutenzione che riduce la possibilità di sfruttare strutture pubbliche. La terza: rispettivamente nel 2022 e nel 2023 solo 3 e 4 nidi comunali furono utilizzati dall’amministrazione di centrosinistra, per il resto erano privati. In quei casi i bambini non furono “strappati dalle loro strutture e routine quotidiane?”.

«Siamo sicuri che le famiglie, – concludono – che non dovranno scegliere tra lavoro e cura dei figli, e i loro piccoli apprezzeranno l’offerta diversificata e di qualità trovando luoghi in grado di ospitarli al meglio».