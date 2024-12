L’auto della sindaca Chiara Frontini vandalizzata con un gesto all’apparenza sessista e volgare. All’apparenza, perché stando alle informazioni circolate ieri sera sembrerebbe che il presunto autore si sarebbe fatto vivo con il suo avvocato spiegando che lui è un performer e che quello voleva essere un gesto artistico fatto volutamente nella serata in cui si festeggia San Valentino per richiamare una situazione amorosa, non pensava che l’auto fosse quella della sindaca ma piuttosto di un amico. Tornando ai fatti, l’altra notte la Lancia Y di Chiara Frontini, parcheggiata in via Garibaldi, è stata ricoperta da fogli di giornale che hanno tappezzato i finestrini, sulle portiere il cartello “Do not distrub” e a fianco dell’auto, dalla parte del conducente, un paio di scarpe nere con i tacchi a spillo e un paio di slip rossi da donna, dalla parte del passeggero un paio di scarpe da uomo, come ha riferito la stessa sindaca, che sono sparite nella notte.

Sin dalle prime ore della mattinata, l’insolito allestimento non è passato inosservato. Sul posto poi è giunta la sindaca che ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine. Sono quindi intervenuti gli agenti della Digos e quelli della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso. Nelle prossime ore il presunto autore dovrebbe essere ascoltato in questura per chiarire il contesto in cui è maturato il suo gesto.