CERVETERI – Va in tilt la rete idrica della frazione Sasso ed è un grande disagio con queste temperature estive. Polemiche nella località cerveterana alle prese con abbassamenti di pressione e in alcune aree mancanza d’acqua a colpa di un guasto improvviso nelle tubature. Per i casi di effettiva necessità – è quanto comunicato nella stessa giornata di ieri da Acea – è stato predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335. Lo stesso appello tra l’altro è stato condiviso via social dal sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti.

Ma è l’ennesimo disservizio sul territorio con cali di pressione che avvengono a seconda dei giorni e delle fasce orarie anche nelle frazioni balneari di Cerenova e Campo di Mare, le più gettonate dai turisti. In più segnalate di continuo perdite idriche come ha fatto a Cerenova il signor Salvatore. Sos anche in alcune zone di Ladispoli.

