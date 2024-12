La nave da crociera Odissey of the Seas, della compagnia Royal Carribbean, in navigazione verso Santorini, in Grecia, ha soccorso nella notte un’imbarcazione con circa 70 migranti a bordo che si trovava in difficoltà. Lo riferiscono a LaPresse passeggeri a bordo della nave da crociera. La richiesta di soccorso, ha riferito il comandante ai passeggeri, è giunta dalla Guardia Costiera greca. L’imbarcazione dei migranti, una barca a vela, è stata trainata sottobordo e i migranti verranno ora accomodati su uno dei ponti della nave, in attesa dell’intervento delle autorità greche. L’operazione di salvataggio è avvenuta nello Ionio, circa a metà strada tra la punta meridionale della Calabria e le coste di Creta. La Odissey of the Seas era salpata domenica da Civitavecchia.