Nasconde in casa quasi un chilo di marijuana e un grammo di cocaina. La droga viene trovata dalla polizia durante una perquisizione e lui viene arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un italiano con precedenti di polizia. Il fatto è accaduto giovedì quando gli agenti della squadra mobile, nel corso di un mirato servizio antidroga svoltosi a Viterbo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo.

All’interno della sua abitazione e nelle immediate pertinenze della stessa, come detto, sono stati rinvenuti e sequestrati quasi un chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, una pianta con infiorescenze posta in essicazione, quasi un grammo di cocaina, sostanza da taglio per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione.

L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Viterbo.