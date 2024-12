Gli abitanti del quartiere annunciano che venerdì 8 marzo si è ufficialmente costituito il Comitato per la salvaguardia del quartiere Santa Lucia. Quartiere fra i più verdi di Viterbo che della tranquillità ne fa il proprio segno distintivo fra aree verdi per i bambini ed aree di sgambamento cani per i migliori amici dell’uomo.

L’iniziativa che gli abitanti hanno intrapreso è volta proprio a salvaguardare queste peculiarità allo scopo di non vederle snaturare. Per questo, piuttosto che protestare, hanno deciso di rendersi parte attiva insieme all’amministrazione comunale con cui collaborare nella scelta delle opere e degli interventi più opportuni e soprattutto utili per la vivibilità e fruibilità dei servizi.

Ciò a maggior ragione in questo periodo storico, che offre l’occasione di poter contare su importanti finanziamenti per opere strategiche per la città. Le adesioni sono andate oltre le aspettative segno che l’interesse degli abitanti nel preservare gelosamente il verde e la vivibilità è forte. «Si confida - affermano dal comitato - che il numero aumenti ancora e per questo si informa chi volesse aderire che può ancora farlo».

