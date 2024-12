LADISPOLI - «Solo quattro locali sul totale, hanno chiesto la deroga di orario». I consiglieri di Ladispoli Attiva tornano a puntare i riflettori sulla mala movida che sta tormentando le notti dei residenti del lungomare centrale. E ora dall'accesso agli atti effettuato da Gianfranco Marcucci e Fabio Paparella è emerso dell'altro. Di tutte le attività che insistono sul lungomare «solo quattro hanno chiesto la deroga di orario». Da qui la domanda: «Come è possibile che gli altri stabilimenti e locali facciano musica oltre le 24 durante la settimana e oltre l'1 il fine settimana?». Per i consiglieri comunali d'opposizione sarebbe necessario, in attesa dell'arrivo dei fonometri (volti a controllare lo sforamento dei decibel) o di qualche altro dispositivo utile a controllare le emissioni, «un maggiore controllo, sul territorio, da parte delle forze dell'ordine per andare a sanzionare chi infrange le regole (come nel caso di chi senza alcuna deroga protrae le sue attività oltre gli orari sanciti dall'ordinanza sindacale». Intanto, proprio nei giorni scorsi, alcuni residenti delle zone interessate si sono riunite per fare il punto della situazione dopo la mozione approvata all'unanimità dal consiglio comunale e dopo l'incontro tra il primo cittadino e alcuni gestori delle attività interessate. «Sono esasperati», spiega il consigliere Marcucci. «Un cittadino mi ha raccontato di essere andato a dormire in macchina la scorsa settimana, perché al di là delle promesse del sindaco non è cambiato nulla». Nei prossimi giorni non è escluso un nuovo incontro per cercare di capire il da farsi. Una cosa è certa. I cittadini sono esasperati. «Sono sul piede di guerra». Riflettori puntati anche sugli eventi in piazza: «Va bene il divertimento - spiegano i diretti interessati - ma non tutte le sere». «Quello che chiediamo è una maggiore attenzione anche ai decibel» soprattutto da parte di chi «dovrebbe dare il buon esempio».

