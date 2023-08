CIVITA CASTELLANA - Muore mentre assiste a una partita a carte.

Se ne è andato così, Giovanni Di Matteo, 91 anni, mentre guardava un gruppo di amici giocare una partita a carte al circolo sociale. Stando a quanto trapelato dalle prime testimonianze, l’uomo sembrava semplicemente essersi assopito, ma quando gli amici lo hanno chiamato per svegliarlo non avrebbe più risposto. Hanno quindi allertato gli operatori sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne i decesso. Sul posto anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

