CIVITAVECCHIA – Controlli della Polizia stradale di Civitavecchia alla zona industriale, dove alcuni veicoli sprovvisti della necessaria copertura assicurativa sono stati intercettati e controllati. Gli agenti dell’ispettore Alessandro Cecchelli, che già nella mattinata di oggi hanno eseguito una serie di verifiche sui pullman diretti a Roma con a bordo i bambini delle scuole accompagnati dalle maestre per una gita, nel pomeriggio hanno anche fermato alcuni veicoli, in particolare sulla Mediana. I poliziotti, trovandosi in alcuni casi di fronte ad automobilisti alla guida di veicoli non assicurati, hanno dovuto necessariamente fare ricorso al carroattrezzi. Tra i mezzi sequestrati dagli agenti, uno in particolare è apparso subito insolito: un muletto da cantiere - naturalmente sprovvisto di copertura assicurativa - è stato notato mentre circolava su strada pubblica, per la precisione sulla Mediana. Anche in questo caso la Polstrada non ha potuto fare altro che procedere al sequestro.