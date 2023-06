CIVITAVECCHIA – Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del vescovo emerito Luigi Marrucci, scomparso ieri mattina, Per dieci anni ha guidato la diocesi, prima di ritirarsi nel Santuario della Santissima Concezione al Ghetto.

IL SINDACO TEDESCO – È con grande dolore che ho appreso la notizia di monsignor Luigi Marrucci. Con il Vescovo emerito abbiamo condiviso la fase iniziale del Covid, il lockdown e poi le restrizioni: ricordo in particolare le celebrazioni pasquali avvenute per la prima volta - dopo tempo immemore - al chiuso e senza processione. Oltre che al decennale episcopato nella nostra diocesi (dal 2010 al 2020), il suo nome è legato all’impegno - dal forte significato umano - nell’Unitalsi. Mercoledì 7 giugno, alle ore 10.30, dalla chiesa della Santissima Concezione al Ghetto di Civitavecchia partirà il corteo funebre verso la Cattedrale dove verrà celebrato il funerale. Lo salutiamo con riverenza e cordoglio.

Cronaca Addio al vescovo emerito di Civitavecchia e Tarquinia Luigi Marrucci

UNITALSI – “Don Luigi è stato e rimarrà un pezzo importante nella nostra storia associativa – ha commentato Rocco Palese, Presidente Nazionale Unitalsi – ha dimostrato il suo grande amore per l’Associazione soprattutto come Vice – Assistente Nazionale in anni significativi per l’Unitalsi. Lo ricordiamo per la sua grande disponibilità ad ogni necessità e per la sua personalità riconosciuta anche presso il Santuario di Lourdes. Grazie don Luigi”. Don Luigi è stato un sacerdote che ha sempre voluto l’Unitalsi unita al proprio interno e come Associazione Ecclesiale profondamente incarnata e inserita nel cammino della Chiesa Cattolica. Tutta l’Unitalsi esprime un sincero cordoglio conservando un ricordo di don Luigi come un vero pastore e un instancabile fratello. Ricordiamo le sue preziose e commosse parole rivolte a tutta l’Unitalsi, di cui lui è stato prima dal 1996 al 1998 Assistente Sezione e in seguito dal 2001 Vice Assistente nazionale e Assistente nazionale dell’Unitalsi, fino al giorno della sua nomina a Vescovo. “ Sono particolarmente contento – diceva – che la mia nomina avvenga nella grande famiglia dell’Unitalsi, una famiglia a me cara. Questa Unitalsi che mi ha fatto capire che la vera santità è incontrare l’uomo. La santità è umanesimo, è attenzione all’uomo, è fermarsi sulla storia dell’uomo. L’Unitalsi, nelle occasioni più felici e in quelle più difficili mi ha sempre aiutato a capire l’uomo”.

ANPI – "La scomparsa di Sua Eccellenza il Vescovo Emerito Luigi Marrucci ci riempie di dolore. Ricordiamo i suoi insegnamenti e la sua attività a favore dei poveri, dei diversi, dei rifugiati. Lo ricordiamo inoltre per la sua presenza ad alcune nostre iniziative alle quali diede importanti contributi. Oggi Civitavecchia perde un amico ed un importante riferimento morale. Riposi in pace".

ASSOCIAZIONE CROCEROSSINE D’ITALIA – L’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del vescovo emerito monsignor Luigi Marrucci, alla sua famiglia, alla diocesi di Civitavecchia e Tarquinia. “È un dolore che abbiamo appreso alla notizia poiché ci lascia una persona egregia e di grande sensibilità, soprattutto nei confronti delle persone fragili, tra cui gli anziani, a cui si rivolgeva con tenerezza e con rispetto, abbracciandole. È questo il ricordo che porteremo con noi”.

PROVINCIA VITERBO – «È con estremo dolore – dichiara il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli – che ho appreso della scomparsa di Mons. Luigi Marrucci, Vescovo Emerito della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, avvenuta ieri nella sua abitazione presso il Santuario della Santissima Concezione a Civitavecchia. Mons. Marrucci è stato un faro per l’estesa comunità di fedeli che si riunisce sotto la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. È proprio ai fedeli di questa Diocesi, alla famiglia del Vescovo Emerito e a tutti coloro i quali lo hanno amato e gli sono stati vicino che porgo le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione provinciale di Viterbo».