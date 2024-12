MONTALTO DI CASTRO – Sarà l’autopsia a fare luce sulle cause della morte di Theo Rossi, il 27enne trovato morto venerdì mattina nella propria abitazione a Montalto di Castro.

La salma è a disposizione della procura di Civitavecchia che ha disposto l’esame autoptico. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri. Theo Rossi è stato trovato venerdì mattina esanime in casa e subito sono stati attivati i soccorsi ma i tentativi del 118 di rianimarlo e l’intervento dell’elisoccorso sono stati inutili. Sul posto anche i carabinieri. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.

Intanto la notizia della morte del giovane ha sconvolto la comunità di Montalto. Theo Rossi era conosciuto e benvoluto. In queste ore sono numerose le attestazioni di cordoglio e i ricordi del ragazzo descritto come simpatico, solare, capace di farsi volere bene.

L’ex fidanzata esprime così il suo dolore: «Voglio ricordarti così. Felice, tranquillo, spensierato. Voglio ricordarti così, quando eri te. Voglio ricordarti per come eri prima che quella merda prendesse il sopravvento su di te. Voglio ricordarti in momenti come questi, quando eri felice con i tuoi bimbi, a guardare la tua juventus o meglio il tuo Cristiano. Voglio ricordarti nel tuo periodo migliore. E ti chiedo scusa, scusa se ti ho abbandonato nel tuo peggior momento, scusa se ti abbiamo lasciato tutti da solo. Rimarrai sempre nel cuore di tutti noi ora fai buon viaggio».

«So che avevi bisogno di altro – scrive la zia – Avevi bisogno di ritrovarti, di ricredere in te stesso ma le anime fragili sono così: fuori indossano una corazza e nell’anima c’è tanto, tanto dolore».