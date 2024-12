SANTA MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei, accompagnato dalla moglie, si è recato personalmente presso l’’abitazione estiva del noto giornalista Luca Giurato, deceduto a causa di un malore improvviso.

Il primo cittadino ha espresso parole di vicinanza a Daniela Vergara, moglie di Giurato e alla famiglia, che da tempo frequentano la città.

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del noto giornalista Luca Giurato, un professionista, serio preparato, che lascia un vuoto forse incolmabile nel mondo dell'informazione. Eravamo molto felici che avesse scelto proprio Santa Marinella per trascorrere serenamente le sue vacanze e la notizia della sua morte è stata per tutta la cittadinanza motivo di grande dolore», le parole di Tidei.

«Siamo vicini alla moglie in questo tristissimo momento nella speranza che tutte le attestazioni di stima e affetto nei confronti del marito Luca le possano almeno essere di conforto – aggiunge il sindaco di Santa Marinella – Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione comunale e da parte della città”.

Il giornalista aveva 84 anni, era molto amato e seguito dal pubblico televisivo negli anni ‘80 e ’90. Le sue doti umane e professionali resteranno nel ricordo di milioni di italiani.

